Стали известны гонорары Яна, Махачева и Волкова на UFC 267

Короткая ссылка
30 октября в Абу-Даби прошёл турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 267.
Стали известны гонорары Яна, Махачева и Волкова на UFC 267
  • Reuters

Стали известны гонорары бойцов, принимавших участие в поединках турнира.

Ян Блахович — $642 тыс. 

Гловер Тейшейра — $432 тыс.

Пётр Ян — $282 тыс.

Александр Волков — $211 тыс.

Кори Сэндхаген — $182 тыс.

Дэн Хукер — $166 тыс.

Хамзат Чимаев — $154 тыс.

Ислам Махачев — $131 тыс.

Напомним, что Ян победил Кори Сэндхагена и завоевал титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Для 28-летнего россиянина эта победа стала 16-й при двух поражениях.

Ранее чемпион UFC Стерлинг назвал потрясающим поединок Яна с Сэндхагеном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить