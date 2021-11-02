Стали известны гонорары Яна, Махачева и Волкова на UFC 267
- Reuters
Стали известны гонорары бойцов, принимавших участие в поединках турнира.
Ян Блахович — $642 тыс.
Гловер Тейшейра — $432 тыс.
Пётр Ян — $282 тыс.
Александр Волков — $211 тыс.
Кори Сэндхаген — $182 тыс.
Дэн Хукер — $166 тыс.
Хамзат Чимаев — $154 тыс.
Ислам Махачев — $131 тыс.
Напомним, что Ян победил Кори Сэндхагена и завоевал титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Для 28-летнего россиянина эта победа стала 16-й при двух поражениях.
Ранее чемпион UFC Стерлинг назвал потрясающим поединок Яна с Сэндхагеном.