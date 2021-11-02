Чемпион UFC Стерлинг назвал потрясающим поединок Яна с Сэндхагеном

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Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг прокомментировал итоги поединка за временный титул организации, в котором россиянин Пётр Яном победил американца Кори Сэндхагена.
Чемпион UFC Стерлинг назвал потрясающим поединок Яна с Сэндхагеном
  • Reuters
  • © Stephen R. Sylvanie

«Я смотрел этот бой. Потрясающий поединок для них обоих. У Кори было пять недель на подготовку, не хочу умалять заслуг Яна, но всё равно это был бой на коротком уведомлении для Сэндхагена. Кори был медленнее, чем в поединке с Диллашоу. Он пытался использовать грэпплинг, но ведь он не борец. Ян был сконцентрирован, шёл вперёд, искал свои шансы. Он показал технику, бэкфисты. Отличное выступление. Мне приятно было выяснить, кто первый претендент», — сказал Стерлинг в эфире программы MMA Hour.

Поединок Ян — Сэндхаген состоялся 30 октября продлился все пять раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу россиянину. 

Ранее Ян высказался о Стерлинге.

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