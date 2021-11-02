Чемпион UFC Стерлинг назвал потрясающим поединок Яна с Сэндхагеном
- Reuters
- © Stephen R. Sylvanie
«Я смотрел этот бой. Потрясающий поединок для них обоих. У Кори было пять недель на подготовку, не хочу умалять заслуг Яна, но всё равно это был бой на коротком уведомлении для Сэндхагена. Кори был медленнее, чем в поединке с Диллашоу. Он пытался использовать грэпплинг, но ведь он не борец. Ян был сконцентрирован, шёл вперёд, искал свои шансы. Он показал технику, бэкфисты. Отличное выступление. Мне приятно было выяснить, кто первый претендент», — сказал Стерлинг в эфире программы MMA Hour.
Поединок Ян — Сэндхаген состоялся 30 октября продлился все пять раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу россиянину.
Ранее Ян высказался о Стерлинге.