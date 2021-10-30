Проклятие последних минут: как ЦСКА проиграл, а «Спартак» упустил победу в РПЛ

«Спартак» и ЦСКА не сумели одержать победы в 13-м туре РПЛ. Красно-белые вышли вперёд в матче с «Ростовом» незадолго до финального свистка благодаря голу Руслана Литвинова после подачи углового. Однако удержать минимальное преимущество им не удалось. В ходе последней атаки в добавленное арбитром время Данил Глебов сравнял счёт. Армейцы же были близки к тому, чтобы сыграть вничью с «Рубином», но на 91-й минуте позволили отличиться вышедшему на замену Михаилу Костюкову.

Победа Слуцкого над бывшей командой

Поражение «Динамо» от «Зенита» в пятницу давало ЦСКА шанс подняться на чистое второе место в турнирной таблице РПЛ. Для этого москвичам на выезде необходимо было обыгрывать «Рубин». И армейцы к противостоянию подошли в роли фаворита, ведь осенью они набрали хороший ход и одержали шесть побед во всех турнирах при двух ничьих.

Казанцы, напротив, после яркого старта угодили в крутое пике. В последних девяти турах они взяли три очка только в поединке с аутсайдером «Уралом». И для хозяев встреча 13-го тура во многом становилась едва ли не последней возможностью не отстать от плотной группы команд, ведущих борьбу за попадание в еврокубки.

И так вышло, что в этот непростой для коллектива момент Леонид Слуцкий встретился со своей бывшей командой, в которой провёл семь счастливых лет, и с экс-подопечным Алексеем Березуцким, под его руководством начинавшим тренерскую карьеру в «Витессе».

В довершение всех бед казанцы из-за травм не могли рассчитывать на основного нападающего Джордже Деспотовича и ключевого центрального защитника Филипа Уремовича. В результате в оборону пришлось опускаться Оливеру Абильгору, а в опорную зону — Хван Ин Бёму. Гости сделали акцент на нейтрализацию на правом фланге Хвичи Кварацхелии. Его сдерживали как Кирилл Набабкин, так и Марио Фернандес. Это сработало. Грузин в первом тайме практически не получал мяч.

Но и «Рубину» на противоположном крае удалось сдержать Чидеру Эджуке, который почти не оказывался в ситуациях, когда ему оставалось обыграть соперника один в один. Единственное, на 13-й минуте нигериец после заброса партнёра открыл счёт, но судья Владислав Безбородов справедливо отменил гол из-за офсайда у Антона Заболотного, сбившего с ног Георгия Зотова.

В остальном команды оказались достойны друг друга. Мячом гости владели чуть больше, но оборонительная структура казанцев более-менее держалась, хотя Хван не всегда оказывался идеален в разрушении. В свою очередь, армейцы при контратаках оппонента порой перестраивались на расстановку в три центральных защитника и перекрывали свободное пространство возле собственной штрафной. При этом подменявшему Деспотовича Герману Онугхе трижды позволили пробить головой по чужим воротам, но выстрелам форварда не хватило точности.

После перерыва игра, наконец, на некоторое время раскрылась. Команды чуть ослабили контроль в центре поля и провели ряд быстрых атак. Тут же удалось создать первые действительно опасные моменты. У «Рубина» Солтмурад Бакаев пробил под перекладину из-за пределов штрафной, но Акинфеев спокойно справился с угрозой. Сеад Хакшабанович после стенки с Онугхой направлял мяч низом в дальний угол, однако вратарь и в этой ситуации оказался на высоте. ЦСКА ответил выстрелом Фёдора Чалова, который парировал Юрий Дюпин.

В середине второго тайма игра вновь успокоилась. У футболистов начали заканчиваться силы и, как следствие, резко упали скорости. В такой ситуации на первый план выходили замены. Но у Слуцкого в отличие от Березуцкого выпускать оказалось практически некого. Помимо молодых исполнителей и не до конца здорового Уремовича, он мог рассчитывать только на универсальных Леона Мусаева, Михаила Костюкова и практически не получающего практики Ивана Игнатьева.

У армейцев скамейка была куда шире, чем тренерский штаб пользовался. Например, гости позволили себе ради предосторожности убрать с поля в перерыве получившего жёлтую карточку Максима Мухина. Затем вместо Чалова в игру вступил Алан Дзагоев, призванный наладить последний пас. А место подуставшего Эджуке занял молодой Владислав Яковлев.

Однако все эти рокировки не помогли. Казалось, встреча катится к ничейному результату. Но на 91-й минуте «Рубин» забил абсолютно не вытекающий из логики противостояния мяч. Казанцы разыграли угловой, запутав оборонительные построения соперника. Затем последовала подача Хакшабановича с правого фланга, которую замкнул никем не прикрытый Костюков.

Если в матче с «Локомотивом» судьба хозяевам не улыбнулась и они довольствовались ничьей, ведя по ходу встречи 2:0, то на этот раз добыли первую за полтора месяца победу. При этом Слуцкий, находясь в стеснённых кадровых условиях, умудрился провести результативную замену. Более того, после ухода из столичного клуба он не проигрывает ЦСКА — две победы и одна ничья.

Осечка Витории в противостоянии с аутсайдером

С похожей мотивацией подошли к своему матчу «Спартак» и «Ростов». Южане после ухода Юрия Сёмина одержали две победы в трёх последних турах, в том числе разгромив дома «Арсенал», и покинули зону вылета.

«Спартак», напротив, потерпел унизительное поражение от «Зенита», пропустив семь мячей, и ещё больше отдалился от еврокубковой зоны. А с учётом проигрыша «Лестеру» в Лиге Европы очередная осечка могла не только отпустить красно-белых во вторую половину турнирной таблицы, но и поставить точку в работе Руя Витории в России.

После унизительного разгрома в дерби двух столиц было интересно, какие замены произведёт португалец в стартовом составе. Одна из них оказалась вынужденной и читалась. Отбывший дисквалификацию Самуэль Жиго занял место получившего красную карточку Максимилиано Кофрие в центре обороны. Вторая рокировка тоже ожидалась многими. На последнем рубеже хозяев вместо Александра Максименко появился Александр Селихов. В остальном ростер остался неизменным.

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Казалось, в этот вечер москвичи будут гореть желанием реабилитироваться перед болельщиками и постараются буквально уничтожить соперника. Первые минуты действительно получились смелыми в их исполнении, но гости достаточно быстро успокоили и выровняли игру. Они грамотно оборонялись и не оставляли оппоненту пространства, без которого тому приходится тяжело. Как результат активность красно-белых на чужой половине сводилась к забросам на Александра Соболева, который пытался выполнять не всегда удачные скидки на Квинси Промеса и Джордана Ларссона.

Неудивительно, что единственный опасный момент в первом тайме подопечные Витории создали после подачи углового. Роман Зобнин ножницами бил с близкой дистанции, но на пути мяча встал Максим Осипенко. В итоге команда нанесла всего два удара по чужим воротам, ни один из которых не пришёлся в створ.

«Ростов», как и «Зенит» пытался пользоваться проблемами оппонента в обороне. Один раз красно-белые совершили грубую ошибку, за которую их едва не наказал Дмитрий Полоз. Георгий Джикия поднялся высоко и пропустил снаряд между ног, а Айртон не успел подстраховать партнёра. Однако форвард, оказавшись перед Селиховым, не попал в створ. Да и сам Александр не демонстрировал надёжности. В паре эпизодов он неуверенно выпускал мяч из рук, и лишь чудом южане не воспользовались этим.

Во втором тайме «Спартак» смотрелся интереснее. Во многом помог выход Зелимхана Бакаева на замену по истечении часа встречи вместо абсолютно инертного Ларссона. Свежий футболист своей активностью подавил защитников соперника и помог партнёрам почувствовать уверенность в себе. Он не только пытался придумывать интересные ходы на чужой половине, но и стелился в подкатах, отрабатывая в обороне.

Постепенно красно-белые завладели преимуществом и прижали гостей к воротам. Начали проходить комбинации у Промеса и Соболева. Мозес стал чаще встречаться с мячом на правом крае. А Зобнин и Вячеслав Литвинов не позволяли «Ростову» убегать в контратаки. Впрочем, одна удачная попытка у жёлто-синих едва не прошла. Полоз, воспользовавшись грубейшей ошибкой Айртона, мог выскочить один на один с Селиховым, но тот своевременно вылетел из ворот и отразил мяч грудью, хотя сначала возникло ощущение, что вратарь сыграл рукой.

А буквально через пару минут москвичам, казалось, удалось дожать «Ростов». Успех хозяевам вновь принесло стандартное положение. После подачи корнера Литвинов головой с отклонением отправил снаряд в дальний угол без шансов для Сергея Песьякова. До финального свистка оставалось не так много времени, и хозяева вели себя правильно и спокойно. Они сражались за каждый мяч, не позволяя южанам устроить навал, и даже были близки к тому, чтобы забить ещё. Витория же проводил своевременные замены.

Однако на 95-й минуте при четырёх добавленных красно-белые пропустили. Джикия вынес мяч вперёд со своей половины. Ростовчане забрали его и провели быструю атаку. Осипенко вынес снаряд вперёд в направлении Николая Комличенко, который выиграл верховое единоборство у Жиго и бросил в прорыв Данила Глебова. До того действовавший идеально Николай Рассказов не смог состязаться с соперником в скорости и позволил ему перебросить застывшего в полупозиции Селихова — 1:1.

«Спартак» до четырёх матчей продлил безвыигрышную серию во всех турнирах. И если «Зениту» красно-белые уступили по всем фронтам, то с «Ростовом» обидно потеряли очки на последних секундах. При этом команда вновь продемонстрировала блеклый футбол, а у болельщиков возникло к Витории ещё больше вопросов.