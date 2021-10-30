Пономарёв заявил, что Дзюба не войдёт в историю футбола как достойный нападающий

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Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал рекорд нападающего Артёма Дзюбы по количеству голов в чемпионатах России по футболу.
Пономарёв заявил, что Дзюба не войдёт в историю футбола как достойный нападающий
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Как форварда его никто не ценит. Его даже нельзя сравнить со всеми великими нападающими — Стрельцовым, Ворониным, Веретенниковым. Он не войдёт в историю как достойный нападающий. После футбола Дзюба уйдет в небытие, его сразу же забудут», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

При этом он признал, что достижение Дзюбы — серьёзный рекорд. Однако болельщики не любят форварда, поскольку он слишком вызывающе себя ведёт.

«Нужно быть скромнее», — добавил Пономарёв.

Дзюба в игре 13-го тура с «Динамо» забил свой 144-й мяч в РПЛ и превзошёл достижение легендарного игрока «Ротора» Олега Веретенникова (143).

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Динамо» со счётом 4:1. Таким образом, подопечные Семака набрали 29 очков и укрепили своё лидерство в чемпионате России. «Динамо» с 23 очками находится на втором месте.

Ранее бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал Дзюбу великим нападающим.

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