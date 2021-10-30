Сёмин: Дзюбу уже можно назвать великим нападающим

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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России по футболу Юрий Сёмин поздравил нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу с тем, что в матче 13-го тура Российской премьер-лиги с «Динамо» он стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата страны.
Сёмин: Дзюбу уже можно назвать великим нападающим
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Поздравляю Артёма с рекордом, он большой молодец. Пускай продолжает дальше, на этом не надо останавливаться. Конечно, Дзюбу уже можно назвать великим нападающим чемпионата России — просто так такие рекорды не ставятся», — цитирует Сёмина Sport24.

По его мнению, не каждому дано добиться подобного результата. При этом специалист подчёркивает, что у 33-летнего футболиста ещё много времени и ему не стоит останавливаться на достигнутом.

Дзюба в игре с «Динамо» забил свой 144-й мяч в РПЛ и превзошёл достижение легендарного игрока «Ротора» Олега Веретенникова (143).

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Динамо» со счётом 4:1. Таким образом, подопечные Семака набрали 29 очков и укрепили своё лидерство в чемпионате России. «Динамо» с 23 очками находится на втором месте.

Ранее Дзюба заявил, гордится своим рекордом по голам в чемпионате России.

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