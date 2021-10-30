Дзюба заявил, гордится своим рекордом по голам в чемпионате России

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба поделился эмоциями после того, как в матче 13-го тура Российской премьер-лиги с московским «Динамо» стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата страны.

«Лучший бомбардир в истории? Если сейчас не заберут ещё пару мячей. А если серьёзно, то я горжусь этим — обойти легенду Веретенникова дорогого стоит», — цитирует Дзюбу сайт «Зенита».

Он также высказался по поводу того, что является вторым бомбардиром команды в истории со 102 голами после Александра Кержакова, на счету которого 168 результативных ударов.

«Он практически недосягаемый — у него было намного больше игр, он огромная легенда, и я с большим уважением отношусь к Саше, потому что он очень много забил и сделал для «Зенита». Эту историю нельзя забывать. Я уже столько лет здесь, забил 102 мяча, и обойти многих легенд — дорогого стоит. Я уже сыграл 227 матчей, 250 — это уже легенда», — заявил игрок.

Дзюба в игре с «Динамо» забил свой 144-й мяч в РПЛ и превзошёл достижение Олега Веретенникова (143).

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Динамо» со счётом 4:1. Таким образом, подопечные Семака набрали 29 очков и укрепили своё лидерство в чемпионате России. «Динамо» с 23 очками находится на втором месте.

Ранее Дзюба поблагодарил главу «Газрома» Алексея Миллера после своего рекорда по голам в чемпионате России.