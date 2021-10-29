Дзюба поблагодарил Миллера после своего рекорда по голам в чемпионате России

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Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба поблагодарил главу «Газпрома» Алексея Миллера, после того как в матче 13-го тура Российской премьер-лиги с московским «Динамо» стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата страны.
Дзюба поблагодарил Миллера после своего рекорда по голам в чемпионате России
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Однажды в трудную минуту, когда все от меня отвернулись, один человек поддержал меня. Это не пустые слова, я не люблю разбрасываться такими вещами. Алексею Борисовичу Миллеру огромное спасибо, он действительно меня поддержал и был единственным, кто сказал про меня: «Мы берём его». Думаю, что по прошествии времени он понимает, что не прогадал. Я всеми силами всего себя отдаю «Зениту», я полюбил город, полюбил команду», — приводит слова Дзюбы сайт «Зенита».

Дзюба в игре с «Динамо» забил свой 144-й мяч и превзошёл достижение Олега Веретенникова (143).

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Динамо» со счётом 4:1. Таким образом, подопечные Семака набрали 29 очков и укрепили своё лидерство в чемпионате России. «Динамо» с 23 очками находится на втором месте.

Ранее сообщалось, что Дзюба отписался от аккаунта сборной России в Instagram.

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