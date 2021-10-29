Дзюба отписался от аккаунта сборной России в Instagram

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Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба отписался от Instagram-аккаунта сборной России по футболу.
Дзюба отписался от аккаунта сборной России в Instagram
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом свидетельствуют подписки 33-летнего игрока в Instagram.

Дзюба отказался от вызова на октябрьские матчи национальной команды, сославшись на плохую форму, а на ноябрьские игры не получил приглашения в сборную. У Дзюбы существует конфликт с главным тренером команды Валерием Карпиным.

11 ноября Россия сыграет в Санкт-Петербурге с Кипром, а 14 ноября подопечные Валерия Карпина в Сплите встретятся с Хорватией. За два тура до окончания отборочного цикла россияне лидируют в группе H с 19 очками в активе, а хорваты находятся на второй строчке (17 очков).

Ранее бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на рекорд Дзюбы по голам в чемпионате России.

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