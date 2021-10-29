Черчесов отреагировал на рекорд Дзюбы по голам в чемпионате России

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал рекорд нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, который он установил в матче 13-го тура Российской премьер-лиги с московским «Динамо».

«Дзюба к этому шёл, он хотел этого. Максимум давал в каждой игре. И в «Спартаке», и в сборной — отдавался. Рад, что я и наш тренерский штаб тоже приложили руку к 144 голам, поэтому радостно вдвойне от этого рекорда», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

По его мнению, 33-летний форвард гораздо больше рад победе «Зенита», а не своему рекорду.

«Пусть Дзюба теперь и дальше штампует голы. Раньше был охотником, теперь охотятся за ним», — добавил специалист.

Дзюба в игре с «Динамо» забил свой 144-й мяч и превзошёл достижение Олега Веретенникова (143).

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Динамо» со счётом 4:1. Таким образом, подопечные Семака набрали 29 очков и укрепили своё лидерство в чемпионате России. «Динамо» с 23 очками находится на втором месте.

Ранее бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко назвал Дзюбу величайшим нападающим РПЛ.