Черчесов отреагировал на рекорд Дзюбы по голам в чемпионате России
- РИА Новости
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«Дзюба к этому шёл, он хотел этого. Максимум давал в каждой игре. И в «Спартаке», и в сборной — отдавался. Рад, что я и наш тренерский штаб тоже приложили руку к 144 голам, поэтому радостно вдвойне от этого рекорда», — цитирует Черчесова «Чемпионат».
По его мнению, 33-летний форвард гораздо больше рад победе «Зенита», а не своему рекорду.
«Пусть Дзюба теперь и дальше штампует голы. Раньше был охотником, теперь охотятся за ним», — добавил специалист.
Дзюба в игре с «Динамо» забил свой 144-й мяч и превзошёл достижение Олега Веретенникова (143).
«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Динамо» со счётом 4:1. Таким образом, подопечные Семака набрали 29 очков и укрепили своё лидерство в чемпионате России. «Динамо» с 23 очками находится на втором месте.
Ранее бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко назвал Дзюбу величайшим нападающим РПЛ.