Червиченко назвал Дзюбу величайшим нападающим РПЛ
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
«Дзюба — самый успешный нападающий, которого ненавидит большая часть болельщиков. Правда странно? Можно быть профессионалом своего дела, но при этом не самым хорошим человеком. Люди хотят награждать любовью и аплодисментами тех, кто хорош во всём. Хотя он величайший нападающий РПЛ и до сих пор один из сильнейших», — цитирует Червиченко «Чемпионат».
По его мнению, некоторые поступки 33-летнего футболиста делают его менее почитаемым среди фанатов.
Дзюба в игре с «Динамо» забил свой 144-й мяч и превзошёл достижение Олега Веретенникова (143).
«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Динамо» со счётом 4:1. Таким образом, подопечные Семака набрали 29 очков и укрепили своё лидерство в чемпионате России. «Динамо» с 23 очками находится на втором месте.
Ранее тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что его команда много ошибалась в первом тайме матча с «Динамо».