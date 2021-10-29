Червиченко назвал Дзюбу величайшим нападающим РПЛ

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Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о рекорде нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, который он установил в матче 13-го тура Российской премьер-лиги с московским «Динамо».
Червиченко назвал Дзюбу величайшим нападающим РПЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Дзюба — самый успешный нападающий, которого ненавидит большая часть болельщиков. Правда странно? Можно быть профессионалом своего дела, но при этом не самым хорошим человеком. Люди хотят награждать любовью и аплодисментами тех, кто хорош во всём. Хотя он величайший нападающий РПЛ и до сих пор один из сильнейших», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

По его мнению, некоторые поступки 33-летнего футболиста делают его менее почитаемым среди фанатов.

Дзюба в игре с «Динамо» забил свой 144-й мяч и превзошёл достижение Олега Веретенникова (143). 

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Динамо» со счётом 4:1. Таким образом, подопечные Семака набрали 29 очков и укрепили своё лидерство в чемпионате России. «Динамо» с 23 очками находится на втором месте.

Ранее тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что его команда много ошибалась в первом тайме матча с «Динамо».

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