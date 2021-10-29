Семак: «Зенит» много ошибался в первом тайме матча с «Динамо»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об ошибках команды в матче 13-го тура Российской премьер-лиги с московским «Динамо».

«Сложный матч. В первом тайме много ошибались, позволяли создавать моменты. Мы контролировали ход игры, могли забить ещё, тогда игра была бы немного полегче. Второй тайм начался с пенальти, пропустили необязательный гол, но хорошо провели дальнейший отрезок и сумели довести матч до победы», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Динамо» со счётом 4:1. Таким образом, подопечные Семака набрали 29 очков и укрепили своё лидерство в чемпионате России. «Динамо» с 23 очками находится на втором месте.

Ранее Семак признался, что не слышал фразу Артёма Дзюбы в адрес скамейки «Зенита» в матче с «Динамо».