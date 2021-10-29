Семак признался, что не слышал фразу Дзюбы в адрес скамейки «Зенита» в матче с «Динамо»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о словах нападающего команды Артёма Дзюбы в адрес скамейки команды после его гола в матче 13-го тура Российской премьер-лиги.
Семак признался, что не слышал фразу Дзюбы в адрес скамейки «Зенита» в матче с «Динамо»
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

«То, что обновил рекорд, — непростое достижение. В раздевалке все поздравили Артёма. А что касается фразы, то я не слышал. А кто должен играть в стартовом составе — решение принимает главный тренер», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

Дзюба в игре с «Динамо» забил свой 144-й мяч и превзошёл достижение Олега Веретенникова (143). После гола Артём посмотрел на скамейку и крикнул, что он «должен быть здесь». Предположительно, форвард подразумевал стартовый состав. В минувшей встрече он вышел на замену.

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Динамо» со счётом 4:1. Таким образом, подопечные Семака набрали 29 очков и укрепили своё лидерство в чемпионате России. «Динамо» с 23 очками находится на втором месте.

Ранее защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий высказался о победе над «Динамо».

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