Ракицкий: у «Зенита» были сложности в матче с «Динамо», когда мы пропустили

Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий высказался о победе над московским «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги.

«Сложности были, когда мы пропустили, но мы не должны были оступаться, ведь «Динамо» располагается на втором месте. Мы забили три после пропущенного гола и заработали три очка», — сказал Ракицкий в эфире «Матч Премьер».

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Динамо» со счётом 4:1. Таким образом, подопечные Семака набрали 29 очков и укрепили своё лидерство в чемпионате России. «Динамо» с 23 очками находится на втором месте.

Ранее тренер «Зенита» Сергей Семак поздравил Дзюбу с установлением рекорда по количеству голов в чемпионате России.