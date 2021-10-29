Ракицкий: у «Зенита» были сложности в матче с «Динамо», когда мы пропустили

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Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий высказался о победе над московским «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги.
Ракицкий: у «Зенита» были сложности в матче с «Динамо», когда мы пропустили
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

«Сложности были, когда мы пропустили, но мы не должны были оступаться, ведь «Динамо» располагается на втором месте. Мы забили три после пропущенного гола и заработали три очка», — сказал Ракицкий в эфире «Матч Премьер».

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Динамо» со счётом 4:1. Таким образом, подопечные Семака набрали 29 очков и укрепили своё лидерство в чемпионате России. «Динамо» с 23 очками находится на втором месте.

Ранее тренер «Зенита» Сергей Семак поздравил Дзюбу с установлением рекорда по количеству голов в чемпионате России.

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