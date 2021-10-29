Семак: поздравляем Дзюбу с установлением рекорда чемпионата России по голам

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак отреагировал на то, что форвард команды Артём Дзюба в матче с московским «Динамо» побил рекорд чемпионатов России по количеству голов.

«Мы поздравляем Артёма с выдающимся достижением, это прекрасно. Также рады за Ракицкого, который забил прекрасный мяч и порадовал болельщиков своей великолепной левой ногой», — сказал Семак в эфире канала «Матч Премьер».

Он отметил, что выходы на замену Дзюбы и Александра Ерохина в матче с «Динамо» планировались в зависимости от того, как складывалась игра, но перестановки были проведены тогда, когда тренерский штаб посчитал нужным.

Дзюба в игре с «Динамо» забил свой 144 мяч и превзошёл достижение Олега Веретенникова (143).

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Динамо» со счётом 4:1. Таким образом, подопечные Семака набрали 29 очков и укрепили своё лидерство в чемпионате России. «Динамо» с 23 очками находится на втором месте.

Ранее Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо».