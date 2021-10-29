«Зенит» разгромил «Динамо» в 13-м туре РПЛ

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Петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над московским «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Зенит» разгромил «Динамо» в 13-м туре РПЛ
  • РИА Новости

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:1.

На восьмой минуте Клаудиньо вывел хозяев вперёд. На 56-й Даниил Фомин восстановил равенство, реализовав пенальти. Однако затем сине-бело-голубые забили ещё три мяча в ворота Антона Шунина — отличились Вендел (66'), Артём Дзюба (69') и Ярослав Ракицкий (85').

Таким образом, подопечные Сергея Семака набрали 29 очков и укрепили своё лидерство в чемпионате России. «Динамо» (23) находится на втором месте.

Ранее сообщалось, что Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России по футболу.

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