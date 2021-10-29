«Зенит» разгромил «Динамо» в 13-м туре РПЛ
- РИА Новости
Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:1.
На восьмой минуте Клаудиньо вывел хозяев вперёд. На 56-й Даниил Фомин восстановил равенство, реализовав пенальти. Однако затем сине-бело-голубые забили ещё три мяча в ворота Антона Шунина — отличились Вендел (66'), Артём Дзюба (69') и Ярослав Ракицкий (85').
Таким образом, подопечные Сергея Семака набрали 29 очков и укрепили своё лидерство в чемпионате России. «Динамо» (23) находится на втором месте.
Ранее сообщалось, что Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России по футболу.