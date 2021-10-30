Шварц объяснил причины поражения «Динамо» от «Зенита»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Хочу поздравить своего коллегу Сергея Семака с победой. К сожалению, у нас не получилось хорошо войти в игру, следствием чего стал пропущенный мяч. Мы пытались играть высоко, смело, агрессивно идти в отбор, но нам не хватало точных передач и хладнокровия. А во втором тайме мы взяли нити игры в свои руки, забили ответный мяч, играли смело, высоко вступали в прессинг. У нас были хорошие моменты, которыми мы не воспользовались. А «Зенит» воспользовался своими и забил дважды за три минуты, после чего игра была сделана», — цитирует Шварца «Спорт-Экспресс».

При этом он считает, что его команда играла агрессивнее с «Зенитом», чем в прошлом году. Кроме того, специалист предполагает, что на результат могла повлиять кубковая встреча с «Оренбургом» на выезде, которая прошла всего три дня назад.

«По статистике мы нанесли 15 ударов, а «Зенит» — 14. Единственное, что нам нужно, — точнее и хладнокровнее подходить к реализации моментов. Но нужно верить в свой футбол и идти по своему пути. Об этом я сказал своей команде в раздевалке», — добавил Шварц.

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Динамо» со счётом 4:1. Таким образом, подопечные Семака набрали 29 очков и укрепили своё лидерство в чемпионате России. «Динамо» с 23 очками находится на втором месте.

Ранее Семак признался, что у него были опасения перед матчем с «Динамо» после победы над «Спартаком» (7:1).