Семак: перед матчем с «Динамо» были опасения, что у «Зенита» не осталось эмоций после победы над «Спартаком»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак признался, что у него были опасения перед матчем с 13-го тура Российской премьер-лиги с «Динамо» после победы над «Спартаком» (7:1).

«Опасения были. Когда выплескивается такая большая часть эмоций, то сложно выдавать вновь их в том количестве, в каком необходимо для победы. Но ребята — молодцы, уверенность присутствовала в организации нашей игры. Мы победили достаточно уверенно, правильно отреагировали на прошедший матч», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Динамо» со счётом 4:1. Таким образом, подопечные Семака набрали 29 очков и укрепили своё лидерство в чемпионате России. «Динамо» с 23 очками находится на втором месте.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России по футболу Юрий Сёмин заявил, что форварда «Зенита» Артёма Дзюбу уже можно назвать великим нападающим.