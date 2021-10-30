Семак: перед матчем с «Динамо» были опасения, что у «Зенита» не осталось эмоций после победы над «Спартаком»
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«Опасения были. Когда выплескивается такая большая часть эмоций, то сложно выдавать вновь их в том количестве, в каком необходимо для победы. Но ребята — молодцы, уверенность присутствовала в организации нашей игры. Мы победили достаточно уверенно, правильно отреагировали на прошедший матч», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».
«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Динамо» со счётом 4:1. Таким образом, подопечные Семака набрали 29 очков и укрепили своё лидерство в чемпионате России. «Динамо» с 23 очками находится на втором месте.
Ранее бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России по футболу Юрий Сёмин заявил, что форварда «Зенита» Артёма Дзюбу уже можно назвать великим нападающим.