Рекорд Дзюбы, гол Ракицкого со штрафного и пенальти Фомина: как «Зенит» разгромил «Динамо» во встрече лидеров РПЛ

«Зенит» на своём поле уверенно обыграл «Динамо» со счётом 4:1 в стартовом матче 13-го тура РПЛ. Подопечные Сергея Семака открыли счёт уже на восьмой минуте благодаря голу Клаудиньо. Во втором тайме Даниил Фомин реализовал пенальти, после чего Вендел снова вывел хозяев вперёд. Спустя три минуты Артём Дзюба забил свой 144-й мяч в чемпионате России и побил рекорд Олега Веретенникова. Завершил разгром Ярослав Ракицкий, точно пробивший со штрафного. Благодаря этой победе петербуржцы увеличили преимущество перед ближайшим преследователем до шести очков.

13-й тур РПЛ начался с самого интригующего из всех возможных матчей — встречи лидеров турнирной таблицы. В гости к «Зениту», на прошлой неделе разгромившему московский «Спартак», приехала ещё одна столичная команда — «Динамо».

Подопечным Сандро Шварца этот выезд давал возможность отыграть отставание в три очка и вернуться на первое место, которое им принадлежало до наступления осени. В более глобальном смысле игра на «Газпром Арене» должна была показать, готовы ли бело-голубые серьёзно претендовать на чемпионство. В этом сезоне из непосредственных конкурентов «Динамо» обыгрывало только ЦСКА и «Сочи», а этого мало даже для того, чтобы претендовать на еврокубки.

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Но бросать вызов «Зениту» на его территории крайне тяжело, особенно это касается московских клубов. И в этом, и в прошлом сезоне подопечные Сергея Семака дома обыгрывали всех гостей из Москвы. В последний раз они теряли очки в этих противостояниях в феврале 2020-го, когда разошлись миром с «Локомотивом», а проигрывали соперникам из столицы ровно четыре года назад: 29 октября 2017-го те же железнодорожники смогли разгромить петербуржцев со счётом 3:0 на «Газпром Арене».

К тому же за три дня до матча с лидером РПЛ «Динамо» совершило выезд в Оренбург в рамках Кубка России. И хотя играли тогда не все лидеры команды, а матч закончился уверенной победой гостей, «Зенит» в это время отдыхал и наслаждался эмоциями от последнего тура.

Семак вновь оставил в запасе Артёма Дзюбу, которого на неделе не включили в состав сборной России, несмотря на его пятиматчевую голевую серию в РПЛ. На острие атаки «Зенита» привычно вышли Сердар Азмун и Андрей Мостовой вместе с Клаудиньо. Также вместо травмированного Дугласа Сантоса наставник сине-бело-голубых вынужденно выпустил Алексея Сутормина. У Шварца же единственным сюрпризом стало возвращение Дениса Макарова. Ему немецкий специалист доверил в составе место Себастьяна Шиманьски, хотя игровая статистика в этом сезоне говорила в пользу последнего.

Сутормин сразу же оправдал доверие тренера. С его навеса на восьмой минуте началась атака, продолженная Азмуном. Иранец попал прямо в Ивана Ордеца, на которого тут же набросился Клаудиньо. Бразилец сумел поддавить украинского защитника, подобрал мяч и забил его с близкого расстояния.

После пропущенного мяча «Динамо» долго не предпринимало попыток перехватить инициативу. Кроме дальнего удара Арсена Захаряна, у гостей больше не было серьёзных попыток поразить ворота Станислава Крицюка. Впрочем, и «Зенит» не действовал так же активно, как в предыдущей игре. Шанс удвоить счёт был у Азмуна, которого Деян Ловрен и Мостовой вывели один на один с Антоном Шуниным, однако форвард в ближнем бою не смог переиграть вратаря.

После перерыва гости всё-таки активизировались и вернули интригу в матч. Шикарный проход Дмитрия Скопинцева и пас на дальнюю штангу Макарову должны были привести к голу, но Вячеслав Караваев рукой подправил мяч, чтобы он полетел в Крицюка. Сергей Карасёв назначил пенальти, и Даниил Фомин реализовал его, хотя вратарь «Зенита» угадал направление удара. В течение следующих десяти минут у Макарова было ещё два прекрасных шанса вывести свою команду вперёд, но оба раза ему требовалось больше времени на удар, чем оставляли защитники.

На этом кураж «Динамо» неожиданно закончился. Первая атака после этого, уже в присутствии вышедшего со скамейки запасных Дзюбы, привела к голу Вендела, который мощно закрутил мяч в дальний угол после передачи Азмуна.

А уже через пару минут преимущество «Зенита» закрепил сам Артём. После углового в исполнении Ярослава Ракицкого Азмун пробил по воротам, мяч от Шунина подскочил вверх, и тогда Дзюба затолкал его в ворота. Таким образом он оформил свой 144-й гол в РПЛ и побил рекорд Олега Веретенникова по результативности в высшей лиге российского футбола. Свою результативную серию Дзюба при этом продлил до шести матчей.

«Динамо», ещё недавно полностью переигрывавшее хозяев поля, снова поникло, теперь уже без особых надежд на камбэк. Бело-голубые по инерции продолжали искать выходы к чужой штрафной, но все их планы быстро разгадывала оборона петербуржцев. В «Зените» же были не против ещё увеличить преимущество и добиться второго подряд разгрома московской команды. Сделать это мог Клаудиньо, но он своим дальним ударом попал в крестовину. В итоге четвёртый мяч в ворота Шунина забил Ракицкий: прямым ударом со штрафного он отметил свой 100-й матч в составе «Зенита».

Подопечные Семака одержали седьмую подряд победу над «Динамо» на своём поле и увеличили отрыв от конкурентов до шести очков. Приблизиться к лидерам на расстояние трёх баллов может только ЦСКА, который в субботу встретится на выезде с «Рубином».