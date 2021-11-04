«Спартак» получил условное наказание за поведение фанатов на игре с «Ростовом», Витория был оштрафован

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) условно наказал московский «Спартак» закрытием двух секторов трибуны B стадиона «Открытие Банк Арена».

Как сообщает официальный сайт РФС, на матче 13-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов» фанаты красно-белых скандировали оскорбительные выражения. За это клуб был оштрафован на 80 тыс. рублей, а также наказан условным закрытием секторов B103, B104 на один матч.

Помимо этого, главный тренер красно-белых Руй Витория оштрафован на 30 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны. Штраф в 20 тыс. рублей за аналогичное поведение получил тренер по работе с вратарями «Спартака» Луиш Эштевеш.

Матч «Спартак» — «Ростов» состоялся 30 октября и завершился вничью со счётом 1:1.

Ранее сообщалось, что «Зенит» наказан закрытием фанатского сектора на один матч за поведение болельщиков на игре с «Динамо».