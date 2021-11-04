«Спартак» получил условное наказание за поведение фанатов на игре с «Ростовом», Витория был оштрафован
- © Официальный сайт Российской премьер-лиги (РПЛ)
Как сообщает официальный сайт РФС, на матче 13-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов» фанаты красно-белых скандировали оскорбительные выражения. За это клуб был оштрафован на 80 тыс. рублей, а также наказан условным закрытием секторов B103, B104 на один матч.
Помимо этого, главный тренер красно-белых Руй Витория оштрафован на 30 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны. Штраф в 20 тыс. рублей за аналогичное поведение получил тренер по работе с вратарями «Спартака» Луиш Эштевеш.
Матч «Спартак» — «Ростов» состоялся 30 октября и завершился вничью со счётом 1:1.
Ранее сообщалось, что «Зенит» наказан закрытием фанатского сектора на один матч за поведение болельщиков на игре с «Динамо».