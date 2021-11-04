«Зенит» наказан закрытием фанатского сектора на один матч за поведение болельщиков на игре с «Динамо»

Санкт-петербургский «Зенит» наказан закрытием фанатского сектора D102 из-за поведения активных болельщиков во время матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо» (4:1).

«В соответствии со ст. 12, а также ст. 117 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия болельщиков, выразившиеся в демонстрации несогласованного баннера, вынести ФК «Зенит» г. Санкт-Петербурга замечание. Согласно ст. 112 Дисциплинарного регламента РФС и п. 34 приложения №1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование ненормативной лексики оштрафовать ФК «Зенит» г. Санкт-Петербурга на 80 тыс. рублей и запретить допуск зрителей в сектор D102 стадиона «Газпром Арена» на один ближайший домашний матч 15-го тура РПЛ с ФК «Нижний Новгород», который состоится 19 ноября 2021 года», — цитирует текст решения КДК официальный сайт РФС.

Ранее Самедов выразил мнение, что выступление «Зенита» в еврокубках является показателем уровня российского футбола.