Самедов считает, что выступление «Зенита» в еврокубках является показателем уровня российского футбола

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов прокомментировал поражение петербургского «Зенита» от итальянского «Ювентуса» (2:4) в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Самедов считает, что выступление «Зенита» в еврокубках является показателем уровня российского футбола
  • Reuters

«Показывают ли такие матчи уровень российского футбола? Думаю, что да, показывают. «Зенит» — наш лидер, но видите, в Европе, мягко говоря, не очень складывается. Это показывает сегодняшний уровень чемпионата России. Не знаю, в чём проблема. Тенденция в Европе ухудшается и, наверное, это зависит от качества футболистов», — цитирует Самедова Eurostavka.ru.

Также экс-футболист «Спартака» поделился ожиданиями от матча своей бывшей команды с английским «Лестером».

«Что касается «Спартака», то сейчас красно-белые прижаты к стенке. Я думаю, что возможно все. С «Наполи» у них получилось, почему с «Лестером» такое невозможно? Хорошая возможность в любом случае начать всё с чистого листа. «Спартак» все время находится под пристальным вниманием, под прессом. В любом случае, парням надо выходить из этой ситуации. Всё в их руках и ногах. Рано ли хоронить «красно-белых»? Пока чемпионат и Лига Европы идут — всё возможно», — добавил Самедов.

«Зенит» в четырёх матчах группового этапа Лиги чемпионов набрал четыре очка.

Матч «Лестер» — «Спартак» состоится 4 ноября в Лестере. Начало встречи — 23:00 мск.

Ранее Свищёв назвал безвольным поражение «Зенита» от «Ювентуса» в матче ЛЧ.

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