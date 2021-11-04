Свищёв назвал безвольным поражение «Зенита» от «Ювентуса» в матче ЛЧ

Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв после поражения «Зенита» от «Ювентуса» (2:4) в четвёртом туре Лиге чемпионов УЕФА предположил, что российские клубы заколдовали в еврокубках.

«Во-первых, обидно, что так всё случилось. Мы всё же надеялись на какое-то чудо. В эйфории мы где-то витали от первых матчей, чуть-чуть там не хватало. Но, видите, чудес, оказывается, не бывает. Считаю, что это была ничем особо не выдающаяся игра, серая с нашей стороны, которая и повлияла на результат. Не знаю, чем думали игроки и футболисты «Зенита». По-моему, это было безвольное поражение. Такое ощущение, что они уже выходили на поле в ранге лузеров. Вроде бы все высокооплачиваемые футболисты, а уже пришли проигравшими. Обидно, что вот так всё происходит. Может быть, молодёжь что-то покажет. Вот эти игроки, которые дорогостоящие… Даже они ничего не могут поделать с «Ювентусом». Такое ощущение, что заколдовали нас, проклятье какое-то наложили. Сколько денег и сил ни трать, всё равно что-то не получается», — приводит слова Свищёва Eurostavka.

После четырёх туров в активе петербургского клуба три очка и третья позиция в группе Н.

Ранее Ташуев назвал «ущербным» выступление «Зенита» в Лиге чемпионов сезона-2021/22.