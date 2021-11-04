Ташуев назвал «ущербным» выступление «Зенита» в Лиге чемпионов сезона-2021/22

Главный тренер «Чайки» Сергей Ташуев прокомментировал поражение петербургского «Зенита» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ювентусом» (2:4).

«Плюс для «Зенита», что питерцы всё-таки старались играть в футбол. Но этого недостаточно. Они провели несколько хороших и перспективных атак, но помните, как Азмун разводил руками: «Почему не бежите в атаку?» Идёт доставка мяча в штрафную площадь, а там один Азмун. Ещё кто-то в нескольких метрах, а остальные семь-восемь стоят сзади. Итальянский клуб продемонстрировал не очень свойственный для себя футбол, атакуя большими силами. И победил. «Зенит» вновь сыграл в Лиге чемпионов несколько ущербно. При этом нельзя сказать, что их состав намного слабее. Те же бразильцы не уступают в уровне мастерства большой группе футболистов «Ювентуса». Другая проблема — игра Ловрена в обороне. Она, мягко говоря, некачественная. Он как был слаб при отборе мяча, так и остался. Его очень легко обыгрывают. Возможно, он хорош в позиционной игре, но выбрасывается, реагирует на обманные движения достаточно легко. Индивидуально это не очень сильный исполнитель для больших задач», — цитирует Ташуева «Евро-Футбол.Ру».

После четырёх туров в активе «Зенита» три очка и третье место в группе Н.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заинтересован в приобретении лучшего бомбардира «Базеля».