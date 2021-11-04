Тренер вратарей ЦСКА поддержал голкипера «Спартака» Максименко

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко заступился за стража ворот «Спартака» Александра Максименко, который в последнее время получает много критики от болельщиков и футбольных экспертов.

«На мой взгляд, Александр — перспективный вратарь. Да, «Зенит» был силён в матче со «Спартаком», красно-белые смотрелись слабо, но говорить, что Максименко проиграл этот матч, неправильно. Да, он не выручил, где-то допускал ошибки, что может случиться с каждым, но это история. Не мне давать рекомендации, там есть свои тренеры, но следует хорошенько забыть эту игру. Дружеский и отцовский совет — это забыть, перейти к работе и прогрессировать дальше. Он по-настоящему талантливый парень, который имеет прекрасные данные. Такое может случиться в карьере у каждого. Помню, как Адамас Голодец рассказывал мне историю про Льва Ивановича Яшина. Когда после чемпионата Европы трибуны начинали освистывать нашего вратаря. Он действительно сильно переживал, уходил в себя. Даже такой великий человек, как Лев Иванович, имел похожий период в своей карьере, но он его прошёл. Всё в этой жизни проходит. Сейчас я полностью на стороне Максименко. Хочется пожелать ему удачи, терпения, чтобы он не обращал внимания на эти разговоры и перепалки. Всё у него получится», — цитирует Крамаренко «Матч ТВ».

24 октября в матче 12-го тура РПЛ с «Зенитом» Максименко пропустил семь мячей. В игре 13-го тура основной вратарь «Спартака» не вышел на поле.

Ранее Кавазашвили раскритиковал Максименко за ошибки при выборе позиции.