Кавазашвили: Максименко теряет позицию, сидит на пятой точке при ударе

Бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили сравнил голкиперов московского «Спартака» Александра Максименко и Александра Селихова.

«Если тренерский штаб хочет найти хорошего вратаря, то надо довериться Селихову. Он три года не играл, и Витория его не знает. Руй видит Селихова во второй команде, но это не то. Зато за последнее время он увидел, сколько пропускает Максименко. Тот теряет позицию, сидит на пятой точке при ударе, не выходит на мячи, а Селихов это всё делает правильно. У Максименко есть всё: фигура, прыжок, длинные руки, рост. Но нет вратарского таланта. Он напряжён, когда выходит из ворот. Сравните с Селиховым — тот был абсолютно расслаблен», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

Напомним, что 4 ноября «Спартак» сыграет с «Лестером» в рамках четвёртого тура Лиги Европы УЕФА.

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