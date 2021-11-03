Канищев: «Ювентус» проехался катком по «Зениту»

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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Канищев поделился впечатлениями от матча четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА с туринским «Ювентусом» (2:4).
Канищев: «Ювентус» проехался катком по «Зениту»
  • Reuters

«Итальянцы на голову сильнее «Зенита», это было видно. Не было шансов даже на какое-то соперничество. Такая же история, как в матче «Зенита» и «Спартака». «Ювентус» идёт не на первых позициях в чемпионате Италии, но он проехался катком по «Зениту». Питерцы так же проезжаются по всем в РПЛ, даже не потеют, и в душ идти не надо. Это чётко указывает на уровень нашего чемпионата. Нет команд, которые создают соперничество, тем самым помогая играть на равных с командами из сильных чемпионатов», — цитирует Канищева «Чемпионат».

Встреча, проходившая на стадионе «Ювентус» в Турине, завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Ранее Роспотребнадзор согласовал проведение матчей «Динамо» и «Спартака» в Москве.

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