Роспотребнадзор согласовал проведение матчей «Динамо» и «Спартака» в Москве

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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека определила формат проведения матчей 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Москве.
Роспотребнадзор согласовал проведение матчей «Динамо» и «Спартака» в Москве
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Согласно решению Роспотребнадзора, матчи «Динамо» — «Краснодар» и «Спартак» — «Локомотив» пройдут в соответствии с запланированным календарем в Москве, сообщает сайт РФС.

Оба стадиона смогут принять до 30% зрителей от общей вместимости при условии обязательного предъявления QR-кода, подтверждающего факт вакцинации против COVID-19 или перенесенного в течение последних шести месяцев заболевания.

Ранее Хачатурянц подтвердил, что матч «Динамо» — «Краснодар» пройдёт в Москве со зрителями.

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