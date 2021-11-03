Роспотребнадзор согласовал проведение матчей «Динамо» и «Спартака» в Москве
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Согласно решению Роспотребнадзора, матчи «Динамо» — «Краснодар» и «Спартак» — «Локомотив» пройдут в соответствии с запланированным календарем в Москве, сообщает сайт РФС.
Оба стадиона смогут принять до 30% зрителей от общей вместимости при условии обязательного предъявления QR-кода, подтверждающего факт вакцинации против COVID-19 или перенесенного в течение последних шести месяцев заболевания.
Ранее Хачатурянц подтвердил, что матч «Динамо» — «Краснодар» пройдёт в Москве со зрителями.