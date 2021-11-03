Хачатурянц подтвердил, что матч «Динамо» — «Краснодар» пройдёт в Москве со зрителями

Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц подтвердил, что матч 14-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар» пройдёт в Москве.

«Матч «Динамо» — «Краснодар» пройдёт в Москве при 30% заполняемости трибун. Надеюсь, что с дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» тоже проблем не будет», — цитирует Хачатурянца «Чемпионат».

Напомним, что в Москве с 28 октября по 8 ноября ввели режим нерабочих дней в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Матч 14-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» запланирован на 6 ноября.

Ранее источник сообщил, что матч «Динамо» — «Краснодар» пройдёт в Москве.