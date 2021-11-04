Ошибка Рыбуса, гол Камано и сейвы Муслеры: как «Локомотив» сыграл вничью с «Галатасараем» в Лиге Европы

«Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Галатасараем» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Стамбульцы открыли счёт в конце первого тайма. Мацей Рыбус даже ценой фола не сумел остановить Халила Дервишоглу и позволил сопернику провести быструю контратаку, которая завершилась голом Софьяна Фегули. Отобрать очки у лидера группы E железнодорожникам помогла замена. Франсуа Камано отличился спустя семь минут после выхода на поле. В концовке гости могли вырвать победу, но Фернандо Муслера после подачи углового совершил два потрясающих сейва.

Выездной матч с «Галатасараем» во многом был решающим для «Локомотива». В первом круге группового этапа Лиги Европы российская команда набрала всего одно очко и занимала последнее место в квартете E. В частности, две недели назад москвичи дома потерпели обидное поражение от стамбульцев. Очередная осечка существенно усложняла железнодорожникам жизнь даже в борьбе за третью строчку и попадание в Лигу конференций. Победа же могла вернуть их в сражение за путёвки в плей-офф ЛЕ.

На руку гостям было возвращение в строй Мурило, Франсуа Камано и Фёдора Смолова, испытывавших различные проблемы со здоровьем. Все они прилетели в Турцию и попали в заявку, но остались в запасе. А вот основные защитники Пабло и Наир Тикнизян помочь красно-зелёным не смогли. В результате пару Тину Едваю в центре обороны вновь вынужденно составил номинальный опорник Дмитрий Баринов. А на левом краю расположился Максим Ненахов.

В атаке же Маркус Гисдоль на этот раз решил не делать ставку на вингера Гирано Керка, а доверился Виталию Лисаковичу, который ранее в текущем сезоне в основном довольствовался выходами на замену. С флангов его поддерживали Керк и Рифат Жемалетдинов.

«Локомотив», как и в первом матче в Москве, не собирался отдавать инициативу сопернику и включил высокий прессинг. Как правило, после потери гости сразу старались вернуть себе мяч, пытаясь создать численное преимущество на конкретном участке поля. Чаще всего это работало. Железнодорожники смотрелись лучше в отборе и смелее оппонентов вступали в борьбу.

Однако если попытка красно-зелёных оканчивалась неудачей, «Галатасарай» организовывал опасные скоростные контрвыпады. Почти всегда хозяева атаковали левым флангом, где Ненахов с трудом справлялся с одной из главных звёзд стамбульцев Керемом Актюркоглу. Сюда же смещался центральный нападающий Халил Дервишоглу. Но довести до ума свои атаки подопечным Фатиха Терима до поры не удавалось. Запомнился разве что опасный удар Патрика ван Анхольта в ближний угол, с которым не без труда справился Маринато Гилерме. Судья же в этом эпизоде зафиксировал офсайд.

Атаки «Локо» смотрелись интереснее. Коллектив Гисдоля тоже чаще пытался взломать оборону соперника с левого фланга, куда на помощь к Рыбчинскому приходили Лисакович и Жемалетдинов. Одна из таких попыток закончилась кроссом и опасным ударом белоруса выше перекладины. Но самый реальный шанс отличиться гости упустили после подачи углового. Керк головой аккуратно отправил мяч прямо под перекладину, а защитник с огромным трудом вынес его с линии.

В целом железнодорожники смотрелись предпочтительнее и точно не должны были пропускать. К сожалению, в конце первого тайма это произошло. «Галатасарай» нажал на больную точку москвичей и реализовал редкий момент. В конце тайма красно-зелёные совершили потерю на чужой половине и получили быструю контратаку. Мацей Рыбус на левом фланге пытался сфолить на оппоненте, но тот ушёл от поляка. Не реализовать выпад четыре в два хозяева не имели права, и Софьян Фегули из-за пределов штрафной аккуратно закрутил снаряд в дальний угол без шансов для Гилерме.

Во второй половине встречи у «Локомотива» не было другого выбора, кроме как идти вперёд. Гисдоль в перерыве произвёл двойную замену. Вместо Лисаковича, который не слишком активно цеплялся за мяч на чужой половине, на поле вышел восстановившийся Смолов. А Дмитрий Живоглядов вступил в бой вместо не всегда справлявшегося с соперниками на фланге обороны Ненахова.

Поначалу у железнодорожников мало что получалось. Они шли вперёд, но «Галатасарай» грамотно отходил в оборону, порой даже перестраиваясь на схему в три центральных защитника, и оставлял минимум свободного пространства между линиями. В результате Смолов оказывался отрезан от партнёров. Зато хозяева регулярно убегали на чужую половину. К счастью, их атакам не хватало немного точности.

Но москвичи продолжали давить и в конце концов добились своего. Сработала очередная замена от Гисдоля. Он убрал явно уставшего Рыбчинского и выпустил на левый фланг атаки другого вернувшегося в строй футболиста — Камано. И эта рокировка полностью себя оправдала. Гвинеец завёл партнёров своей активностью, и красно-зелёные буквально вжали стамбульцев в штрафную, а у подопечных Терима явно закончились силы.

На 72-й минуте оборону «Галатасарая» всё-таки удалось взломать. Помогло это сделать неожиданное подключение в зону правого полуфланга Константина Марадишвили. Получив своевременную передачу от партнёра, полузащитник выполнил прострел на Камано, которого оставили совершенно одного на дальней штанге. При этом Смолов оттянул на себя Виктора Нельссона.

После этого игра неожиданно раскрылась. Команды начали действовать практически без центра поля, проводя одну опасную атаку за другой. Видя это, тренерский штаб «Локо» убрал Алексиса Бека-Бека и выпустил на замену Мурило. Бразилец отправился в центр обороны, а Баринов поднялся в опорную зону.

Но один убойный момент стамбульцы всё-таки создали. После удара соперника из пределов штрафной Едвай неудачно подставил ногу, и мяч срикошетил в штангу. Тут же москвичи упустили куда более запоминающуюся возможность. Подача корнера закончилась двумя убойными выстрелами с близкой дистанции в исполнении Смолова и Мурило, но с обоими каким-то чудом справился Фернандо Муслера.

В концовке страсти накалились и прямо на бровке едва не началась массовая потасовка. Тут же с трибун в футболистов гостей полетели посторонние предметы. К счастью, драки удалось избежать, но судья показал жёлтую карточку четырём игрокам. Таким образом, «Локомотив» довольствовался в Стамбуле ничьей, которая не сильно поможет команде в борьбе за попадание в плей-офф еврокубков.