Лоза: «Локомотив» — не команда, а какое-то издевательство над мировым футболом
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«Локомотив» — это вообще не команда. Это какое-то издевательство над мировым футболом. Ни одного грамотного действия! В «Локо» нет самого главного — футбольного мышления. Во что они играют, куда они бьют, я не понимаю. Я не вижу оправдания их действиям. Для меня «Локомотив» — это команда, которая не играет в футбол, а бегает по полю», — цитирует Лозу «Спорт-Экспресс».
Матч пройдёт 4 ноября в Стамбуле. Начало — в 20:45 мск. «Галатасарай» лидирует в турнирной таблице, набрав семь очков. «Локомотив» с одним очком — на последней позиции.
Ранее итальянский журналист заявил, что уровень «Зенита» — это команда из зоны вылета в Серии А.