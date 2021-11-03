Лоза: «Локомотив» — не команда, а какое-то издевательство над мировым футболом

Музыкант Юрий Лоза поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА «Галатасарай» — «Локомотив».

«Локомотив» — это вообще не команда. Это какое-то издевательство над мировым футболом. Ни одного грамотного действия! В «Локо» нет самого главного — футбольного мышления. Во что они играют, куда они бьют, я не понимаю. Я не вижу оправдания их действиям. Для меня «Локомотив» — это команда, которая не играет в футбол, а бегает по полю», — цитирует Лозу «Спорт-Экспресс».

Матч пройдёт 4 ноября в Стамбуле. Начало — в 20:45 мск. «Галатасарай» лидирует в турнирной таблице, набрав семь очков. «Локомотив» с одним очком — на последней позиции.

Ранее итальянский журналист заявил, что уровень «Зенита» — это команда из зоны вылета в Серии А.