Итальянский журналист: уровень «Зенита» — команда из зоны вылета в Серии А

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Итальянский журналист Марио Сконцерти подвёл итоги матча четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» — «Зенит» (4:2).
Итальянский журналист: уровень «Зенита» — команда из зоны вылета в Серии А
  • Reuters

«Ювентус» совсем по-другому смотрится в Лиге чемпионов, чем в чемпионате. Или серия стала настолько сильнее, или это вопрос концентрации и настроя. В любом случае такой разный уровень игры в разных турнирах вызывает вопросы. У «Зенита» есть европейские амбиции, но его уровень — команда из зоны вылета в Серии А», — передаёт слова журналиста Juventus News 24.

Встреча, проходившая на стадионе «Ювентус» в Турине, завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что мог бы стать футбольным вратарём.

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