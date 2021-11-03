Итальянский журналист: уровень «Зенита» — команда из зоны вылета в Серии А
- Reuters
«Ювентус» совсем по-другому смотрится в Лиге чемпионов, чем в чемпионате. Или серия стала настолько сильнее, или это вопрос концентрации и настроя. В любом случае такой разный уровень игры в разных турнирах вызывает вопросы. У «Зенита» есть европейские амбиции, но его уровень — команда из зоны вылета в Серии А», — передаёт слова журналиста Juventus News 24.
Встреча, проходившая на стадионе «Ювентус» в Турине, завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что мог бы стать футбольным вратарём.