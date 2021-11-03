Губерниев: если бы я стал голкипером, никакой карьеры у Акинфеева не случилось бы

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Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что мог бы стать футбольным вратарём.
Губерниев: если бы я стал голкипером, никакой карьеры у Акинфеева не случилось бы
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«Меня много куда звали. Приглашали, например, в 14 лет вратарём в «Торпедо», потому что мы выиграли Кубок района по футболу. Я очень здорово тогда играл в воротах. Я всегда был высокий. В 14 лет уже под 1,9 м. Акинфеев должен быть благодарен гребле, потому что, если бы я пошёл тогда играть в футбол, никакой бы карьеры у Игоря не случилось, он был бы второй или третий», — цитирует Губерниева «7 дней».

Он также рассказал, что его звали играть баскетбол и волейбол, но комментатор хотел заниматься только греблей. Губерниев признался, что мечтал выиграть Олимпиаду.

Ранее Губерниев заявил, что из-за него биатлонисты закончили с карьерой.

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