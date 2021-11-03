Губерниев заявил, что из-за него биатлонисты закончили с карьерой

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Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о том, что биатлонисты завершали карьеры из-за его слов.
Губерниев заявил, что из-за него биатлонисты закончили с карьерой
  • © Константин Морозов
  • РИА Новости

«Конечно, если спортсмен слабый. Мне говорили некоторые, не буду называть фамилии, родители биатлонистов, имеющих отношение к спорту и даже многого в нём добившихся: «Знаешь, мой закончил из-за тебя». Но мне в ответ хочется только улыбнуться: что же это за спортсмен такой, который завершил карьеру из-за комментатора? Спорт жесток, слабого спортсмена никто жалеть не будет», — цитирует Губерниева «7 дней».

Напомним, что Кубок мира по биатлону сезона-2021/22 стартует 27 ноября этапом в Эстерсунде (Швеция).

Ранее сообщалось, что утверждён расширенный список кандидатов в сборную России для участия в ОИ-2022.

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