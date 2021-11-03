Утверждён расширенный список кандидатов в сборную России для участия в ОИ-2022

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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что расширенный список кандидатов в сборную России для участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине утверждён.
Утверждён расширенный список кандидатов в сборную России для участия в ОИ-2022
  • Reuters

«Сегодня мы утвердили список кандидатов в Олимпийскую сборную, он включает 599 спортсменов. Список согласовывался с федерациями, Олимпийским комитетом», — заявил Матыцин.

Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля 2022 года. Церемония закрытия Игр пройдёт 21 февраля 2022 года.

Сборная России будет выступать на турнире под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а вместо гимна прозвучит композиция из Первого концерта Чайковского.

Ранее сообщалось, что Большунов не примет участия в первых стартах FIS в Финляндии.

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