Утверждён расширенный список кандидатов в сборную России для участия в ОИ-2022

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что расширенный список кандидатов в сборную России для участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине утверждён.

«Сегодня мы утвердили список кандидатов в Олимпийскую сборную, он включает 599 спортсменов. Список согласовывался с федерациями, Олимпийским комитетом», — заявил Матыцин.

Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля 2022 года. Церемония закрытия Игр пройдёт 21 февраля 2022 года.

Сборная России будет выступать на турнире под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а вместо гимна прозвучит композиция из Первого концерта Чайковского.

Ранее сообщалось, что Большунов не примет участия в первых стартах FIS в Финляндии.