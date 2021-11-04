«Галатасарай» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы
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«Галатасарай»: Муслера, ван Анхольт, Маркан, Йедлин, Нельссон, Кутлу, Фегули, Моруцан, Актюркоглу, Дервишоглу, Чикылдэу.
«Локомотив»: Гилерме, Ненахов, Рыбус, Едвай, Баринов, Рыбчинский, Бека-Бека, Марадишвили, Керк, Лисакович, Жемалетдинов.
Матч пройдёт 4 ноября в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен». Начало — в 20:45 мск.
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