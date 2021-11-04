«Галатасарай» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы

Стали известны стартовые составы московского «Локомотива» и стамбульского «Галатасарая» на матч четвёртого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА.

«Галатасарай»: Муслера, ван Анхольт, Маркан, Йедлин, Нельссон, Кутлу, Фегули, Моруцан, Актюркоглу, Дервишоглу, Чикылдэу.

«Локомотив»: Гилерме, Ненахов, Рыбус, Едвай, Баринов, Рыбчинский, Бека-Бека, Марадишвили, Керк, Лисакович, Жемалетдинов.

Матч пройдёт 4 ноября в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен». Начало — в 20:45 мск.

Ранее Михаил Боярский отреагировал на невызов нападающего Артёма Дзюбы в сборную России.