«Галатасарай» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы

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Стали известны стартовые составы московского «Локомотива» и стамбульского «Галатасарая» на матч четвёртого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА.
«Галатасарай» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы
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«Галатасарай»: Муслера, ван Анхольт, Маркан, Йедлин, Нельссон, Кутлу, Фегули, Моруцан, Актюркоглу, Дервишоглу, Чикылдэу.

«Локомотив»: Гилерме, Ненахов, Рыбус, Едвай, Баринов, Рыбчинский, Бека-Бека, Марадишвили, Керк, Лисакович, Жемалетдинов.

Матч пройдёт 4 ноября в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен». Начало — в 20:45 мск.

Ранее Михаил Боярский отреагировал на невызов нападающего Артёма Дзюбы в сборную России.

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