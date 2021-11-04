Боярский — о невызове Дзюбы: Семак поступает более разумно, чем Карпин

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Известный актёр и болельщик санкт-петербургского «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на невызов нападающего Артёма Дзюбы в сборную России.
Боярский — о невызове Дзюбы: Семак поступает более разумно, чем Карпин
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«Это неверное решение. Почему? Когда Артём выходит на поле, он всегда забивает мяч. С «Ювентусом» сыграла прекрасная связка Дзюба — Азмун. Азмун был рад забить с передачи Дзюбы», — цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».

Он также рассказал о тренерах, которые работают с Дзюбой в клубе и сборной.

«Семак правильно использует Дзюбу. Сергей Богданович поступает более разумно, чем Карпин», — заключил Боярский.

Напомним, что Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи отборочного турнира группового раунда ЧМ-2022. Затем Карпин не включил форварда в итоговый список футболистов на ноябрьские игры.

Ранее Булыкин заявил, что «Спартак» столкнётся с большими трудностями в матче с «Лестером».

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