Булыкин: «Спартак» столкнётся с большими трудностями в матче с «Лестером»

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Бывший форвард сборной России по футболу Дмитрий Булыкин оценил шансы московского «Спартака» в матче четвёртого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА с «Лестером».
Булыкин: «Спартак» столкнётся с большими трудностями в матче с «Лестером»
  • РИА Новости

«Спартаку» будет очень тяжело, ведь англичане играют в высокоинтенсивный футбол. Если красно-белые не начнут играть на полную с первых минут, то у них будут проблемы», — цитирует Булыкина РИА Новости.

По его мнению, московский «Локомотив», который встретится в Стамбуле с «Галатасараем», имеет больше шансов на победу, чем красно-белые.

«Спартак» 4 ноября на выезде проведёт матч с «Лестером». Игра начнётся в 23:00 мск. Команда Руя Витории (три очка) занимает четвёртое место в группе С. Английский клуб (4) расположился на третьей позиции. 

Ранее тренер вратарей ЦСКА поддержал голкипера «Спартака» Максименко.

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