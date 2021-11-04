Булыкин: «Спартак» столкнётся с большими трудностями в матче с «Лестером»
- РИА Новости
«Спартаку» будет очень тяжело, ведь англичане играют в высокоинтенсивный футбол. Если красно-белые не начнут играть на полную с первых минут, то у них будут проблемы», — цитирует Булыкина РИА Новости.
По его мнению, московский «Локомотив», который встретится в Стамбуле с «Галатасараем», имеет больше шансов на победу, чем красно-белые.
«Спартак» 4 ноября на выезде проведёт матч с «Лестером». Игра начнётся в 23:00 мск. Команда Руя Витории (три очка) занимает четвёртое место в группе С. Английский клуб (4) расположился на третьей позиции.
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