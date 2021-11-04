Наумов: «Локомотив» способен выиграть в выездном матче с «Галатасараем»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился своими ожиданиями от матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с турецким «Галатасараем».

«Всегда нужно верить в победу. В «Локомотиве» понимают, что это последний шанс зацепиться за весну в Лиге Европы. Команде необходимо настроиться, а мы должны верить, что она победит. «Галатасарай» не показался мне очень сильной командой, всё же это не «Ювентус». Думаю, что у «Локо» будут шансы зацепиться, забить мяч, может, два, идти в контратаки. Явно соперник будет атаковать, нужно тактически грамотно построить игру и максимально выложиться. Если «Локомотив» с поднятыми руками выйдет, как с «Лацио», то результата не будет. Надо стараться бороться, извлекая максимум из своих возможностей. Выиграть «Локомотив» способен. В РПЛ во многом удача помогла команде в последних матчах», — сказал Наумов «Чемпионату»

Матч четвёртого тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/22 «Галатасарай» — «Локомотив» состоится 4 ноября. Встреча пройдёт на стадионе «Тюрк Телеком» в Стамбуле. Начало матча — в 20:45 мск.

Ранее Поляков оценил шансы «Локомотива» на победу над «Галатасараем» в матче Лиги Европы.