Наумов: «Локомотив» способен выиграть в выездном матче с «Галатасараем»

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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился своими ожиданиями от матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с турецким «Галатасараем».
Наумов: «Локомотив» способен выиграть в выездном матче с «Галатасараем»
  • РИА Новости

«Всегда нужно верить в победу. В «Локомотиве» понимают, что это последний шанс зацепиться за весну в Лиге Европы. Команде необходимо настроиться, а мы должны верить, что она победит. «Галатасарай» не показался мне очень сильной командой, всё же это не «Ювентус». Думаю, что у «Локо» будут шансы зацепиться, забить мяч, может, два, идти в контратаки. Явно соперник будет атаковать, нужно тактически грамотно построить игру и максимально выложиться. Если «Локомотив» с поднятыми руками выйдет, как с «Лацио», то результата не будет. Надо стараться бороться, извлекая максимум из своих возможностей. Выиграть «Локомотив» способен. В РПЛ во многом удача помогла команде в последних матчах», — сказал Наумов «Чемпионату» 

Матч четвёртого тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/22 «Галатасарай» — «Локомотив» состоится 4 ноября. Встреча пройдёт на стадионе «Тюрк Телеком» в Стамбуле. Начало матча — в 20:45 мск.

Ранее Поляков оценил шансы «Локомотива» на победу над «Галатасараем» в матче Лиги Европы.

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