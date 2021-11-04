Поляков оценил шансы «Локомотива» на победу над «Галатасараем» в матче Лиги Европы

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Бывший футболист московского «Локомотива» Алексей Поляков поделился ожиданиями от предстоящего матча железнодорожников на групповом этапе Лиги Европы УЕФА с «Галатасараем».
Поляков оценил шансы «Локомотива» на победу над «Галатасараем» в матче Лиги Европы
  • РИА Новости

«У «Локомотива» довольно неплохие шансы на победу. Ведь и в первом матче почти до самой концовки игра в целом шла под нашу диктовку. Были хорошие моменты, забей хоть раз — результат вполне мог быть другим. Вообще, положительные изменения при новом тренере уже видны: в том же матче со стамбульцами понравилось, как прессинговали, старались побыстрее переходить из одной части поля в другую. Но ещё вот на какой момент обращу внимание: в таких еврокубковых поединках, когда отступать некуда, важен настрой. Как правильно сказал перед игрой Маркус Гисдоль, все 90 минут необходимо биться. Уверен, что футболисты это понимают», — цитирует Полякова Sport24.

Матч между «Галатасараем» и «Локомотивом» пройдёт 4 ноября в Стамбуле. В третьем туре в Москве железнодорожники проиграли турецкому клубу со счётом 0:1.

Ранее Едвай заявил, что «Локомотив» приехал в Стамбул только за победой.

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