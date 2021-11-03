Едвай заявил, что «Локомотив» приехал в Стамбул только за победой

Защитник столичного «Локомотива» Тин Едвай поделился ожиданиями от матча четвёртого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА с турецким «Галатасараем».

«Конечно, мы сожалеем о том, что не смогли взять очки в прошлой игре и что на данный момент у нас всего один балл. Поэтому мы приехали сюда за победой, за тремя очками. Сейчас мы выглядим лучше как команда. Надеюсь, что завтра мы добьёмся поставленной цели», — цитирует футболиста пресс-служба железнодорожников.

По его словам, футболисты команды верят, что способны выиграть все три оставшихся матча в группе. Он констатировал, что игроки «Локомотива» хорошо подготовлены, поскольку усердно работают на тренировках. Но сейчас все усилия команда направляет на результат матча с «Галатасараем».

Матч пройдёт 4 ноября в Стамбуле на поле стадиона «Али Сами Йен». Начало — в 20:45 мск. «Галатасарай» лидирует в турнирной таблице группы Е, набрав семь очков. «Локомотив» с одним очком — на последней позиции.

Ранее Маркус Гисдоль заявил, что в матче с «Галатасараем» в Стамбуле «Локомотив» покажет свой максимум.