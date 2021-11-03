Гисдоль — о матче с «Галатасараем» в Стамбуле: «Локомотив» покажет свой максимум

Главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился ожиданиями от матча групповой стадии Лиги Европы УЕФА с турецким «Галатасараем».

«Нам очень приятно, что мы будет играть на таком известном стадионе. Мы знаем, что будет фантастическая атмосфера, шумная поддержка болельщиков. Хотели бы это отметить. Завтра мы будем стараться по максимуму использовать свои шансы», — цитирует тренера пресс-служба «Локомотива».

Он отметил, что игра в Москве была равной, поэтому «Локомотив» может попробовать добиться положительного результата во время встречи в Стамбуле.

Матч пройдёт 4 ноября в Стамбуле на поле стадиона «Али Сами Йен». Начало — в 20:45 мск. «Галатасарай» лидирует в турнирной таблице группы Е, набрав семь очков. «Локомотив» с одним очком — на последней позиции.

Ранее музыкант Юрий Лоза поделился ожиданиями от матча «Галатасарай» — «Локомотив».