Витория не уверен, что Селихов займёт место в воротах в матче с «Локомотивом»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория ответил на вопрос, стал ли Александр Селихов основным вратарем красно-белых.

«Селихов сыграл два матча подряд. Но я не думаю о том, чтобы менять или не менять вратаря перед каждой новой игрой. Мы спокойно готовимся к следующему матчу. Кто сыграет в воротах — посмотрим», — цитирует Виторию «Спорт-Экспресс».

«Спартак» 4 ноября переиграл на выезде «Лестер» со счётом 1:1. В составе красно-белых мяч забил Виктор Мозес. Селихов отразил пенальти, который исполнил Джейми Варди.

«Спартак» 7 ноября в матче 14-го тура РПЛ примет на своём поле столичный «Локомотив».

Ранее Селихов признался, что готовился к пенальти перед игрой с «Лестером».