Селихов признался, что готовился к пенальти перед игрой с «Лестером»

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Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов прокомментировал результат матча четвёртого тура групповой стадии Лиги Европы УФЕА с «Лестером».
Селихов признался, что готовился к пенальти перед игрой с «Лестером»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Мы с тренером вратарей готовились к пенальти. У них бьют три человека, и тренер всё мне разжевал. Мне оставалось только прыгнуть в нужный угол», — заявил в эфире «Матч ТВ» Селихов.

По его словам, футболисты «Спартака» знали, что будет сложная игра. При этом он остался доволен игрой красно-белых, поскольку все футболисты бились до конца.

«Вчера узнал, что буду в основе. Тренер мне отдельно ничего не говорил», — добавил он.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Кинг Пауэр-Уолкерс», завершилась со счётом 1:1. В составе красно-белых мяч забил Виктор Мозес. Селихов отразил пенальти, который исполнил Джейми Варди.

«Спартак» (4 очка) занимает в группе С четвёртую строчку. Лидирует в таблице «Наполи» (7 баллов). На второй позиции идёт «Легия» (6 баллов), на третьей — «Лестер» (5 очков).

Ранее сообщалось, что Георгий Джикия отметил игру Селихова в матче с «Лестером».  

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