Джикия отметил игру отразившего пенальти Селихова в матче с «Лестером»
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«В целом доволен ничьей. Игра была сложной, поэтому считаю, что это положительный результат. Конечно, за это можно отдельно поблагодарить Селихова», — заявил в эфире «Матч ТВ» Джикия.
По словам Джикии, ему понравилась игра «Спартака», который действовал вторым номером. Все футболисты московской команды бились до конца, не боялись идти в отбор мяча и не дали сопернику создать много опасных моментов.
Игра группы С, которая прошла на поле стадиона «Кинг Пауэр-Уолкерс», завершилась со счётом 1:1.
Мячи забили Виктор Мозес (51-я) и Даниэль Амарте (58-я минута). Александр Селихов отразил пенальти. 11-метровый удар исполнял Джейми Варди (75-я).
Ранее сообщалось, что «Наполи» разгромил «Легию» в матче Лиги Европы.