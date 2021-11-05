Джикия отметил игру отразившего пенальти Селихова в матче с «Лестером»

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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал результат матча с «Лестером» в четвёртом туре группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Джикия отметил игру отразившего пенальти Селихова в матче с «Лестером»
  • AFP
  • © Oli SCARFF

«В целом доволен ничьей. Игра была сложной, поэтому считаю, что это положительный результат. Конечно, за это можно отдельно поблагодарить Селихова», — заявил в эфире «Матч ТВ» Джикия.

По словам Джикии, ему понравилась игра «Спартака», который действовал вторым номером. Все футболисты московской команды бились до конца, не боялись идти в отбор мяча и не дали сопернику создать много опасных моментов.

Игра группы С, которая прошла на поле стадиона «Кинг Пауэр-Уолкерс», завершилась со счётом 1:1.

Мячи забили Виктор Мозес (51-я) и Даниэль Амарте (58-я минута). Александр Селихов отразил пенальти. 11-метровый удар исполнял Джейми Варди (75-я).

Ранее сообщалось, что «Наполи» разгромил «Легию» в матче Лиги Европы.

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