«Наполи» разгромил «Легию» в матче Лиги Европы

«Наполи» на выезде обыграл «Легию» в рамках четвёртого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА (4:1).

Матч группы С, который прошёл в Варшаве на стадионе «Пепси Арене», завершился со счётом 4:1 в пользу гостей.

Забитыми мячами за победителей отметились Пётр Зелиньский (51-я минута), Дрис Мартинес (75-я минута), Ирвинг Лосано (78-я минута) и Адам Унас (90-я минута).

В составе «Легии» отличился Махир Эмрели (10-я минута).

Таким образом, «Наполи» возглавил группу, набрав семь очков. «Легия» на второй позиции (шесть очков).

Ранее «Монако» сыграл вничью с ПСВ в матче ЛЕ.