«Наполи» разгромил «Легию» в матче Лиги Европы
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Матч группы С, который прошёл в Варшаве на стадионе «Пепси Арене», завершился со счётом 4:1 в пользу гостей.
Забитыми мячами за победителей отметились Пётр Зелиньский (51-я минута), Дрис Мартинес (75-я минута), Ирвинг Лосано (78-я минута) и Адам Унас (90-я минута).
В составе «Легии» отличился Махир Эмрели (10-я минута).
Таким образом, «Наполи» возглавил группу, набрав семь очков. «Легия» на второй позиции (шесть очков).
Ранее «Монако» сыграл вничью с ПСВ в матче ЛЕ.