Карпин отказался оценивать Соболева в связи с невызовом в сборную России
- Reuters
«Не расцениваю, раз он не попал даже в расширенный список», — заявил Карпин на пресс-конференции.
Он также высказался по поводу эмоций полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева.
«Специально ничего для этого не делают. Беседы приватные по этому вопросу не вели. Как и со всеми, разговариваем, что ему надо сделать на поле и концентрироваться именно на игровой дисциплине», — добавил Карпин.
11 ноября сборная России сыграет с Кипром в Санкт-Петербурге, 14 ноября — с Хорватией в Сплите. В настоящий момент национальная команда возглавляет турнирную таблицу H, набрав 19 очков.
Ранее Карпин заявил, что команда планирует играть в атакующий футбол в матче с Хорватией.