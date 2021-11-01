Карпин отказался оценивать Соболева в связи с невызовом в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал невызов нападающего московского «Спартака» Александра Соболева на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Не расцениваю, раз он не попал даже в расширенный список», — заявил Карпин на пресс-конференции.

Он также высказался по поводу эмоций полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева.

«Специально ничего для этого не делают. Беседы приватные по этому вопросу не вели. Как и со всеми, разговариваем, что ему надо сделать на поле и концентрироваться именно на игровой дисциплине», — добавил Карпин.

11 ноября сборная России сыграет с Кипром в Санкт-Петербурге, 14 ноября — с Хорватией в Сплите. В настоящий момент национальная команда возглавляет турнирную таблицу H, набрав 19 очков.

Ранее Карпин заявил, что команда планирует играть в атакующий футбол в матче с Хорватией.