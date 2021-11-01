Карпин: планируем играть в атакующий футбол в матче с Хорватией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о выборе игроков на ноябрьские матчи в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.

«Потому что осталось два матча. Они самые важные для решения задач. Если в первых играх надо было пройти путь, то сейчас уже более половины пройдено. На два матча надо брать ставку и брать очки, несмотря ни на что. Рисковал ли в первых матчах? Нет, поскольку я не знал никого», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Он также рассказал о планируемом стиле игры в матче со сборной Хорватии.

«Планируем играть в атакующий футбол, как и раньше», — добавил Карпин.

14 ноября национальная команда проведёт заключительный матч турнира с Хорватией. Встреча пройдёт в Сплите на стадионе «Полюд».

Ранее Карпин заявил, что не видит проблем с отсутствием игровой практики у Миранчука.