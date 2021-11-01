Карпин заявил, что не видит проблем с отсутствием игровой практики у Миранчука

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал вызов в национальную команду полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука на ноябрьские матчи квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Миранчуку хочется играть больше, как и любому футболисту. Пока он в «Аталанте» играет не так много. Состояние психологическое у него не самое лучшее, но, приезжая в сборную, возможно, он будет играть с ещё большим желанием. Желание получить здесь какие-то минуты у него огромное. Думаю, никаких проблем не возникнет», — заявил Карпин на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне россиянин сыграл за коллектив из Бергамо в семи матчах и отметился одной результативной передачей.

Сборная России (19 очков) лидирует в группе Н. На втором месте располагается Хорватия (17).

11 ноября сборная России сыграет с Кипром в Санкт-Петербурге, 14 ноября — с Хорватией в Сплите.

Ранее тренерский штаб национальной сборной России назвал итоговый состав на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.