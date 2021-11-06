Гаджиев: при Черчесове «Спартак» начал бы выступать в разы лучше

Известный отечественный специалист Гаджи Гаджиев считает, что приход бывшего главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова в московский «Спартак» положительно скажется на результатах красно-белых.

«Нам нельзя терять таких специалистов, как Черчесов, мы и сами в них нуждаемся. Он очень необходим «Спартаку» сейчас. Если бы Черчесов стал главным тренером команды, то она бы наконец возродилась. Несмотря на всю волну критики, которая шла в адрес Станислава Саламовича, при нем «Спартак» начал бы выступать в разы лучше. Это было бы полезно клубу. Он даст команде больше, чем эти бесконечные итальянцы. Жаль, что игнорирование своих талантливых специалистов так характерно для России. Мы постоянно думаем: «Вот сейчас кто-то приедет, изобретёт новое. Он лучше и больше знает». Но всё это чушь. Руй Витория тому пример. За то безобразие, которое сейчас творится «Спартаке», россиянина уже давно бы уволили. Но Руй всё ещё здесь. Да и вообще, иностранных тренеров, которые смогли что-то дать российскому футболу и хотя бы немного успешно работать, можно на пальцах сосчитать. Только отечественный тренер может дать развитие нашему футболу. Надо ценить своих, пока они ещё здесь, а не в чужих сборных», — цитирует Гаджиева Sport24.

Станислав Черчесов находится без работы с 8 июля 2021 года после увольнения из сборной России.

Ранее Мостовой выразил мнение, что «Спартак» и «Локомотив» сыграют вничью в 14-м туре Российской премьер-лиги.