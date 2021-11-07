Наумов: у «Локомотива» есть хорошие шансы на победу в дерби со «Спартаком»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов считает, что железнодорожники обыграют «Спартак» в 14-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мне кажется, что «Локомотив» победит с разницей в два мяча. Во-первых, в последних играх команда значительно прибавила, хорошо выглядела с «Галатасараем» и в целом смотрится посильнее «Спартака». Во-вторых, красно-белые провели очень энергозатратный поединок в Лестере. У «Спартака» не очень длинная скамейка запасных и не такая большая ротация, поэтому им может не хватить запаса прочности. Если «Локомотив» будет применять высокий прессинг, то «Спартаку» будет крайне трудно. Тактика, которую использует Гисдоль, с одной стороны, предполагает захват инициативы, а с другой стороны, может и проваливаться на контратаках. У «Спартака» сейчас не та ситуация, когда команда может пользоваться ошибками соперника. Матч в Англии показал, что «Спартак» не может эффективно убегать в контратаки. Думаю, что у «Локомотива» есть хорошие шансы на победу в дерби», — цитирует Наумова «Чемпионат».

Матч «Спартак» — «Локомотив» пройдёт 7 ноября на «Открытие Банк Арене» в Москве. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

Ранее Губерниев заявил, что в настоящее время «Локомотив» выглядит получше «Спартака».